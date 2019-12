Tournée de l’AQDR

Joanne Godbout. Photo : Courtoisie.

La tournée du jeu « Vivre en collectivité, c’est possible! » de l’Association Québécoise de défense des droits des préretraités et retraités (AQDR) Montmagny-L’Islet bat son plein. Il est encore temps de participer.

Parcourant le territoire de la MRC de Montmagny et de la MRC de L’Islet, les trois animatrices du jeu ont déjà rencontré de nombreuses personnes et l’accueil des participants est on ne peut plus positif. « Beaucoup de participants m’ont partagé le fait que la discussion en groupe aurait un impact positif et immédiat dans leur quotidien. Je pense qu’il y a beaucoup de prises de conscience et ça leur fait du bien », dit Joanne Godbout, animatrice du jeu.

Si vous êtes responsable d’un milieu de vie qui est destiné aux ainés, que vous êtes un organisme œuvrant avec ces personnes ou vous êtes simplement intéressé par la tournée, vous pouvez contacter l’AQDR par téléphone au 418-247-0033 ou par courriel au aqdrlislet@globetrotter.net.

Ce jeu, créé en collaboration avec des partenaires du territoire et des résidences pour aînés, a pour but de sensibiliser les personnes du milieu à développer de bonnes aptitudes à vivre en collectivité. De façon ludique et sous forme de discussion, les participants peuvent en apprendre davantage sur le sujet.