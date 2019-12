Un ambassadeur des saines habitudes de vie

De gauche à droite : Stéphanie Sénéchal, Cosmoss Kamouraska, Dario Gagnon, et Myriam Thériault, représentante du CISSS. Photo : Courtoisie.

Lors de la fête de Noël de la Municipalité de Rivière-Ouelle, le 14 décembre dernier, M. Dario Gagnon, bénévole, s’est vu attribuer le titre d’ambassadeur des saines habitudes de vie pour son engagement à améliorer la santé des jeunes au Kamouraska.

Dario est impliqué depuis plusieurs années dans le soccer récréatif du comité des loisirs de Rivière-Ouelle. Il fait participer les jeunes dans une atmosphère d’apprentissage stimulante. Ce bénévole s’implique aussi pour la course de la rivière Ouelle, un environnement facilitant les saines habitudes de vie pour les jeunes Kamouraskois.

Père de trois enfants, il est toujours prêt à s’impliquer pour améliorer la qualité de vie des jeunes et moins jeunes rivelois et riveloises. Grâce à son énergie contagieuse et sa passion pour l’activité physique, Dario mérite amplement le titre d’ambassadeur des saines habitudes de vie. « Le jeu est un aspect important de l’enfance. Lorsque nous y intégrons la promotion de l’activité physique et de la saine alimentation, nous faisons en sorte que les saines habitudes fassent partie intégrante de la vie d’un enfant », souligne Sophie Archambault, coordonnatrice COSMOSS Kamouraska.

Les certificats permettent d’honorer les partenaires qui s’engagent activement ou qui ont démontré un leadership contagieux afin d’améliorer les habitudes de vie des jeunes et de leur famille. Rappelons que les partenaires COSMOSS travaillent activement, depuis une dizaine d’années, sur des initiatives qui améliorent la santé des jeunes du Kamouraska. Soutenu initialement par Québec en Forme, le travail se poursuit de concert avec différents bailleurs de fonds qui ont à cœur le développement du plein potentiel des jeunes.