Un livre pour donner le goût d’entreprendre

Hugo Dubé et son livre « Comment devenir entrepreneur? » Photo : Courtoisie.

Le propriétaire d’Informatique IDC et de Servlinks Communication lance un livre, « Comment devenir entrepreneur? », qui vise à donner un déclic aux entrepreneurs en devenir qui hésitent à se lancer.

C’est à la suite des différentes conférences qu’il a été appelé à donner au fil du temps dans les écoles et dans les entreprises qu’Hugo Duabé a décidé d’écrire un livre non conventionnel qui vise à donner le goût aux gens d’entreprendre.

« Dans les conférences, je donne des conseils, je parle de mon parcours de vie, sur le ton de l’humour. Ma plus belle récompense est qu’à la suite de l’une de mes conférences, l’un des participants vient me voir pour me dire que je l’ai inspiré et qu’il est maintenant entrepreneur », dit Hugo Dubé, âgé de 39 ans.

Celui-ci dit qu’il n’aborde pas nécessairement en détail son parcours de vie dans ce premier livre – car il y en aura un second – mais se dit convaincu que tous les chemins sont bons pour atteindre son but et arriver à voler de ses propres ailes.

« Chacun trace sa propre voie », estime-t-il.

Le livre est actuellement en prévente, via le site de financement participatif La Ruche. Le montant qui est demandé permettra de procéder à l’impression et la distribution des livres. Il souhaite que le livre soit un tremplin pour lui-même, à donner d’autres conférences, par exemple.

« Je ressens un besoin ces temps-ci de redonner beaucoup et c’est une belle façon de le faire », conclut Hugo Dubé.

Visitez le www.commentdevenirentrepreneur.ca pour acheter le livre.