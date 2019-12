Une autre saison de ski au Club de golf Saint-Pacôme

M. Beaupré pose avec son certificat honorifique. Photo : Maxime Paradis.

Le ski de fond sera de retour pour une troisième année consécutive au Club de golf Saint-Pacôme, dès que la température et la neige le permettront. Le membre du conseil d’administration et responsable de la publicité et des infrastructures Denis Beaupré en a fait la confirmation au Placoteuxle 17 décembre.

L’an dernier, 35 personnes se sont procuré une carte de saison pour faire du ski sur les cinq kilomètres de sentier qui sillonnent les premiers neuf trous du Club « La Pruchière ». Les cartes sont actuellement en vente auprès de M. Beaupré au 418 863-3493 ainsi qu’au bar du Club de golf au 418 852-2395, poste 3.

L’activité est gratuite pour les enfants et de l’équipement peut aussi leur être prêté sans frais, au besoin. Des activités d’initiation sont également prévues durant la période des fêtes et lors de la semaine de relâche. Comme les autres années, des glissades et des sentiers de raquette seront accessibles sur le site gratuitement.

Mentionnons que pour son implication bénévole dans le maintien de ces activités hivernales depuis trois ans, M. Beaupré a été un des trois récipiendaires du « Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 2019-2010 » décerné par l’Unité régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent.