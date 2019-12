Une coprésidence d’honneur et cinq prix pour la Loto Fondation pour la 10e édition du Défi Vélo André-Côté 2020

Jean Lachanche (à gauche) et Yvon Soucy (à droite). Photos : Courtoisie.

La Fondation André-Côté présente les présidents d’honneur de la 10e édition du Défi Vélo André-Côté, qui se tiendra le samedi 11 juillet 2020.

Il s’agit de deux personnes bien connues et impliquées au Kamouraska; M. Yvon Soucy, préfet de la MRC et M. Jean Lachance, directeur général de la MRC qui a également été le président d’honneur de la première édition du Défi Vélo André-Côté. Cet événement s’inscrit comme un incontournable des circuits cyclistes estivaux et c’est avec grand plaisir que MM. Soucy et Lachance, qui ont déjà participé au Défi Vélo André-Côté, acceptent cette coprésidence et s’engagent à le promouvoir tout au long de l’année à venir.

« Il va sans dire que la réalisation d’un événement cycliste d’envergure dans notre belle région me ravit, puisque je la parcours depuis plusieurs années déjà et que cela permet de la faire découvrir à de nouveaux adeptes. L’accompagnement qu’offre la Fondation André-Côté auprès des personnes étant touchées par la maladie et de leurs proches ne diminue pas la douleur, mais permet de la vivre plus sereinement. Il faut soutenir un tel travail bénévole dans notre communauté afin que cette action citoyenne puisse grandir en qualité et en quantité. » mentionne M. Jean Lachance.

M. Yvon Soucy « vous invite personnellement, chers cyclistes et marcheurs, à venir découvrir les magnifiques paysages du Kamouraska. Peu importe la température, nous serons déterminés à parcourir les quatre parcours à vélo ou à marcher au parc récréatif du Centre Bombardier, tous ensemble, en fraternisant et en s’aidant les uns les autres. »

Dès mars prochain, les participants pourront s’inscrire via le site Internet du Défi (defiveloandrecote.ca), découvrir l’ensemble des activités et visualiser les parcours qui leur seront proposés. D’ici là, les participants sont invités à amorcer leur recherche de commanditaires et de donateurs pour appuyer la cause du Défi Vélo et de la marche André-Côté.

Plus de 4 000 $ en prix

De plus, c’est avec enthousiasme que la Fondation annonce le retour de sa loterie annuelle qui offre la chance de gagner l’un des cinq prix offerts en tirage. La 10e édition du Défi Vélo André-Côté se clôturera, le 11 juillet 2020, par le tirage des cinq prix de cette loterie : un vélo de route EVO Fire Ridge, un refroidisseur à vin incluant 25 bouteille, un forfait golf et gourmandise à L’Auberge Comme au Premier Jour pour deux personnes, un forfait Zone Aventure pour quatre personnes et un casque d’écoute à conduction osseuse. Les billets seront en vente dès le 15 décembre 2019 au coût de 5 $ chacun au bureau de la Fondation, par les bénévoles et le personnel de l’organisme.