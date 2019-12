Une corde à linge communautaire à Saint-Alexandre

Photo : Courtoisie.

La Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a accroché fièrement sa toute première corde à linge communautaire au cœur du village, qui sera en place jusqu’au 15 janvier 2020.

Concept de plus en plus répandu dans la région, des vêtements d’hiver sont dès maintenant disponibles pour tous, et ce, gratuitement. La démarche vise à offrir aux plus démunis un peu de confort à l’approche de la saison froide. Tuques, foulards et mitaines sont accessibles en tout temps sous le gazebo du Complexe municipal, voisin du 629 route 289.

La Boutique d’Occasion, organisme communautaire offrant des vêtements ou équipements gratuitement ou à prix modique, a collaboré en fournissant des items. Les citoyens souhaitant contribuer au projet en partageant un peu de chaleur et de joie peuvent également aller y accrocher des articles en tout temps.