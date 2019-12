Une nouvelle recrue chez Promotion Kamouraska

Manon Weber. Photo : Courtoisie.

Depuis le 1er octobre dernier, l’équipe de Promotion Kamouraska compte un nouveau visage… et un nouvel accent. Manon Weber a en effet rejoint l’équipe en tant que coordonnatrice aux communications et au marketing.

Son mandat est de concevoir et mettre en œuvre des actions de communication et de promotion du Kamouraska, d’assurer la visibilité de l’image de marque du territoire et de coordonner et participer aux différentes activités de positionnement en attractivité.

Forte de six années d’expérience professionnelle en communication et gestion de projet en France, Manon a immigré au Québec il y a plus de deux ans. Très attirée par la nature et le fleuve, le Kamouraska l’a naturellement inspirée pour la suite de son aventure québécoise. Nouvellement tombée sous le charme de notre beau coin de pays, Manon est particulièrement bien placée pour en faire la promotion.

Manon joint l’équipe de Promotion Kamouraska composée de Pascale Dumont-Bédard, directrice générale, et d’Yvonne Tremblay, en charge du tourisme et des relations avec les municipalités. Créé en 2015, l’OBNL a pour mission de positionner le Kamouraska comme une destination de choix en soutenant l’offre touristique et d’attractivité, tout en assurant la promotion du territoire. Dans le cadre de son volet marketing territorial, Promotion Kamouraska met en place diverses actions visant à attirer, accueillir et enraciner les employés, citoyens et touristes dans la région.