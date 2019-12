Vincent Beauchesne se porte acquéreur de la concession V. Martin & Fils Auto

MM. Ghislain Martin et Vincent Beauchesne. Photo : Jean-François Lajoie.

Importante transaction dans le monde régional de l’automobile alors que Vincent Beauchesne, déjà aux commandes de Rivière-du-Loup Mitsubishi, se porte acquéreur de V. Martin et Fils Auto, concessionnaire Dodge, Jeep, RAM et Chrysler à Témiscouata-sur-le-Lac (secteur Notre-Dame-du-Lac).

Le tout sera officiel le 1erjanvier 2020. « Je me suis fait approcher il y a plusieurs mois par un tiers afin de prendre la relève de M. Ghislain Martin qui dirige la concession depuis 53 ans. J’ai décidé de sauter à pieds joints dans l’aventure. V. Martin et Fils Auto, c’est une belle histoire familiale, tout comme celle des Beauchesne à Rivière-du-Loup. Ça vient rejoindre les valeurs qui nous sont chères », a déclaré Vincent Beauchesne.

Ainsi, la famille Beauchesne porte à sept le nombre de marques de véhicules qu’elle proposera dorénavant à sa clientèle à travers ses concessions : Ford, Mitsubishi, et bientôt, Chrysler, Dodge, Jeep, RAM et en nouveauté, Fiat. Vincent Beauchesne indique de plus que les emplois seront maintenus à Témiscouata-sur-le-Lac.