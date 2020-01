2019 : le meilleur bilan routier de la décennie

Photo : Unsplash.com.

La Sûreté du Québec dévoile les données provisoires de son bilan routier 2019 qui révèlent que le nombre de collisions mortelles est en baisse sur le territoire qu’elle dessert passant de 237 à 216 entre 2018 et 2019. La situation est stable dans nos régions.

Pour la région du Bas-Saint-Laurent—Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, on parle de 28 décès enregistrés en 2018 et également 28 décès en 2019. Depuis dix ans, le nombre de collisions mortelles sur le territoire de la Sûreté est en décroissance malgré une augmentation constante du nombre de véhicules en circulation sur les routes du Québec. L’année 2019 est une année notable où le nombre de collisions mortelles a atteint le plus bas niveau enregistré. Notons qu’en 2010, le nombre de décès sur les routes du Québec s’élevait à plus de 340 victimes. Les efforts soutenus ont permis de diminuer ce nombre à 232 victimes en 2019.

Bien qu’il y ait plusieurs facteurs contributifs à cette amélioration continue du bilan routier, la mise en place d’outils permettant de déterminer avec précision les sites, les heures et les conditions accidentogènes ainsi que pour détecter les comportements à risques pouvant causer une collision ont permis d’établir un diagnostic précis et efficace permettant d’intervenir au bon endroit, au bon moment, et sur les causes problématiques réelles.