Cette St-Valentin, offrez un spectacle à votre douce moitié

Katherine Levac. Photo : Courtoisie.

Comblez votre douce moitié et sortez lors de la fin de semaine de la St-Valentin pour voir en spectacle Katherine Levac, Pascale Picard ou encore Tocadéo.

Aussi attachante et pince-sans-rire sur scène qu’à la télé, Katherine Levac dévoile de nouvelles facettes de sa personnalité dans ce premier spectacle solo en supplémentaire le vendredi 14 février 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Aussi, un grand virage musical pour la talentueuse Pascale Picard. Sur scène, l’auteure-compositrice-interprète de Québec sera accompagnée de Marie-Pier Gagné au violoncelle et de Marie-Pierre Bellefeuille au piano, constituant un formidable trio féminin de multi-instrumentistes qui saura surprendre le public. À voir absolument le samedi 15 février 20 h à la salle Promutuel Assurance.

En terminant, un nouveau spectacle pour souligner les dix ans d’existence de Tocadéo. Les quatre amis et complices qui ont su conquérir le cœur de plus de 250 000 spectateurs vous présentent, dans un tout nouveau concept et une nouvelle mise en scène, un répertoire renouvelé réunissant plus de cinq décennies de grandes chansons qui sauront vous toucher, vous faire rire, pleurer et rêver. Le quatuor vous propose aussi des chansons originales tirées de son plus récent album Rêve encore, écrites notamment par Marc Dupré et par Jérôme Couture, et en primeur deux créations de l’un des membres du groupe, Patrick Olafson. Dimanche 16 février 15 h à la salle Edwin-Bélanger.

Achetez vos billets au bureau des Arts de la scène, par téléphone au 418 241-5799, chez Jean Coutu Montmagny et en ligne au www.adls.ca