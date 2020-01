Des bancs du Colisée Pepsi… à l’aréna de Saint-Pascal

Installation des nouveaux bancs de l’aréna de Saint-Pascal. Photo : Stéphanie Gendron.

La Ville de Saint-Pascal a acheté 852 anciens bancs du Colisée Pepsi de Québec pour offrir plus de confort aux utilisateurs de l’aréna.

Les bancs seront installés à temps pour le Tournoi Pascot, la fin de semaine du 18 janvier.

La Ville de Québec avait à l’époque changé les sièges de ses loges et de ses mezzanines qui étaient en bois, en prévision du championnat mondial de hockey, pour des sièges en plastique bleus avec un petit coussin.

Puis, « lorsqu’ils ont fait la vente aux partisans au niveau des (bancs des) galeries, à la suite de cela, ils ont annoncé les 11 000 sièges bleus qui étaient en vente à 30 $ taxes incluses auprès des institutions. J’ai appelé le matin même pour réserver un certain nombre de sièges. On a fait les vérifications et ça s’est avéré OK », raconte Éric Lemelin, directeur du Service des loisirs de la Ville de Saint-Pascal.

« Au niveau du confort pour les spectateurs, on amène le centre sportif dans les années 2000. C’est une opportunité que l’on a saisie », a-t-il ajouté.

La décision a été prise en raison de la vétusté des bancs et en prévision de la tenue des Jeux du Québec en 2021. Le coût total de l’achat des bancs est de 25 560 $. Le tout a été payé à même un emprunt au fonds de roulement de la Ville qui sera remboursé sur une période de cinq ans.