Des étudiants fabriqueront un véhicule extrême d’aventure

Benoît Ouellet, directeur général du Centre de formation professionnelle de Rivière-du-Loup, Joseph Éric Tremblay, de Kostom Conseil et Louis-Marie Vaillancourt, conseiller pédagogique. Photo : Stéphanie Gendron.

Pendant trois ans, les étudiants de tous les secteurs du Centre de formation professionnelle (CFP) de Rivière-du-Loup feront la conception et la fabrication d’un véhicule extrême d’aventure qui sera ensuite utilisé dans des tournées promotionnelles.

Le camion, un GMC à moteur diesel de 2006, a déjà été rapatrié dans les ateliers du secteur d’Entretien d’équipement motorisé.

Les étudiants en cuisine vont faire des livres de recettes pour voyager, la trousse de survie sera préparée par le secteur santé, l’administration s’occupera du budget et le module sera assemblé et fabriqué avec sa boîte structurale, ses composantes mécaniques, électriques et solaires, sa plomberie et ses meubles, ses portes et fenêtres et plus. Ainsi des étudiants de différentes cohortes et de tous les secteurs seront interpellés.

« C’est un projet concret et stimulant. L’ensemble des secteurs sera impliqué », a résumé le directeur du centre de formation Benoit Ouellet, au sujet du PPP.

En effet, des entreprises privées sont partenaires et même initiateurs du projet. C’est le cas de Joseph Éric Tremblay, de Kostom Konseil et Kostom Performance de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, également formateur au Pavillon-de-l’Avenir.

« C’est une réflexion basée sur l’idée de faire rayonner le CFP. Je suis moi-même un amoureux de la route, nous avons fabriqué une vieille Ford 61 et on a fait la route 66 », a raconté M. Tremblay. « Un projet comme celui-là suscitera la fierté pour tous ceux qui y travailleront. Ça ferait du CFP une école particulière », estime-t-il.

Le projet KOMODO a même réussi à cadrer dans un programme pour les projets spéciaux du ministère. À Kostom Conseil et Kostom Performance s’ajoute l’entreprise NORVA véhicule d’aventure, de Rivière-du-Loup, qui conçoit et fabrique des véhicules d’aventure à partir de camions Sprinter de Mercedez-Benz. Les copropriétaires sont d’ailleurs diplômés du cours Lancement d’une entreprise au Pavillon-de-l’Avenir.

Cadre pédagogique

Un cadre pédagogique sera évidemment donné au projet, sous la supervision de Louis-Marie Vaillancourt, conseiller pédagogique. « C’est un outil idéal pour dire aux élèves de se dépasser, pour travailler sur KOMODO. Ça attire », a dit M. Vaillancourt.

Selon Joseph Éric Tremblay, déjà même les professeurs proposent des idées et ont des initiatives pour participer au projet.

« C’est une visibilité que le pavillon gagne », croit M. Tremblay. Une fois terminé, dans trois ans, le KOMODO fera connaître la formation professionnelle ainsi que le Pavillon-de-L’Avenir. Il est prévu qu’il participera à des tournées promotionnelles, ainsi qu’à des événements provinciaux, nationaux, voire internationaux.