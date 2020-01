Promesse de printemps, Gernot Nebel, acrylique sur panneau 24 x 36 po, 2019.

Le comité d’exposition de La Pocatière invite au vernissage de l’exposition « Des images de l’imaginaire » de l’artiste Gernot Nebel. Il se tiendra le 23 janvier de 17 h à 19 h (formule 5 à 7) à l’Espace Expo de la Mosaïque (bibliothèque de La Pocatière).

Venez rencontrer l’artiste et découvrir ses œuvres afin de vous plonger dans son univers lyrique. À cette occasion, M. Nebel se propose de répondre à vos questions et de fournir des explications qui favoriseront la lecture de ses tableaux non figuratifs, dont les sujets sont l’harmonie des couleurs et une composition suggestive qui invitent à voir avec sentiments et émotion, comme si on écoutait de la musique.

C’est en parcourant le monde de sa Vienne natale jusqu’aux cabourons du Kamouraska que Gernot Nebel s’est abreuvé des formes de la nature pour travailler ses abstractions colorées. Travaillant de façon instinctive, sa création est un savant mélange de recherche et d’automatisme. Ses tableaux se veulent être des portes d’entrée vers un monde intérieur, unique pour chaque observateur.