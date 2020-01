Des toponymes coups de cœur dans notre région

Paysage de Sainte-Félicité. Photo : Facebook Municipalité Sainte-Félicité (Artson Image).

La Commission de toponymie du Québec a dévoilé ses douze toponymes coups de cœur de 2019 choisis parmi 1300 noms de lieux officialisés au courant de la dernière année. De ce nombre, deux se trouvent sur le territoire de Kamouraska-L’Islet à Sainte-Félicité et Saint-Onésime-d’Ixworth.

À Sainte-Félicité, la Commission de toponymie a bien apprécié le nom de Cimetière-des-Pins qui est du langage courant auprès des résidents de la municipalité et qui n’a rien à voir avec un cimetière proprement dit où les défunts sont enterrés. « C’est une forêt qui appartient à un privé où les gens vont parfois se balader », indique Ginette Bernier, citoyenne de Sainte-Félicité.

L’endroit a de particulier qu’il s’agit d’une ancienne forêt de pin blanc qui a été jadis détruite par un incendie. Selon Mme Bernier, les vestiges se seraient pour la plupart décomposés depuis et la forêt aurait regagné ses droits sans les pins. À une certaine époque, des troncs couchés sur le sol et d’une longueur d’environ 4 pieds pouvaient y être décelés. C’est un homme retraité du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs qui avaient un chalet à Sainte-Félicité qui lui aurait mentionné à ce moment qu’il s’agissait fort probablement d’une forêt de pins blancs qui aurait brûlé.

Sur le site de la Commission de toponymie du Québec, on fait référence à cet incendie de forêt survenu au milieu du 20e siècle pour qualifier ce lieu-dit situé au sud-est de l’intersection de la route de l’Église Sud et du rang Saint-Camille. On y précise également que les vestiges restants témoignent du type de forêt qu’ont dû défricher les pionniers lors de la colonisation du territoire de Sainte-Félicité au 19eet au 20esiècle.

Saint-Onésime

Le chemin du Roule-Vent est le toponyme coup de cœur de Saint-Onésime-d’Ixworth retenu par la Commission de toponymie. Le nom aurait été trouvé par le maire Benoît Pilotto, mentionne la directrice générale de la Municipalité, Andréane Collard-Simard. Il lui aurait été inspiré en voyage par la lecture d’une bande dessinée.

« Quand on a appliqué pour le nom, on nous a demandé une description, mais on n’en avait pas sur le coup. C’est très poétique, avouons-le », a-t-elle déclaré.

La Commission de toponymie le résume tout de même le nom de la façon suivante : « Le nom de cette voie de communication, qui est une création, est descriptif. En effet, il évoque les vents dominants qui balaient le haut de la colline où se trouve cette voie. »

Ce toponyme est attribué à un des cinq nouveaux chemins du futur développement de villégiature à proximité de la rivière Chaude, situé à l’est d’Ixworth et au sud du territoire de la Zec Chapais. 75 terrains seraient déjà cadastrés dans ce futur développement qui en comptera près d’une centaine à terme, de préciser la directrice générale.

La Commission de toponymie du Québec justifie le choix de ces nouveaux toponymes coups de cœur par leur originalité, leur valeur poétique, leur capacité à inspirer des images fortes et leur contribution en matière de promotion du patrimoine culturel. Le public peut voter pour l’un d’entre eux sur le site de la Commission d’ici le 10 février. Les participants courent la chance de gagner un prix lors du dévoilement du coup de cœur du public le 14 février prochain.