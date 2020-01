Photo : Courtoisie.

Les jeunes aux études qui travaillent sont invités à inscrire leurs patrons au concours « Mon boss, c’est le meilleur! », qui vise à valoriser les employeurs qui facilitent la conciliation travail — études chez les jeunes de 14 ans et plus.

Les COSMOSS du Bas-Saint-Laurent y participent, dont celui du Kamouraska. Les étudiants de tous les niveaux qui travaillent, que ce soit par exemple au secondaire ou au Cégep, peuvent inscrire leur patron en décrivant de quelles façons il les encourage dans la poursuite de leurs études parallèlement à leur emploi à temps partiel.

Chez COSMOSS, on ne s’en cache pas, les jeunes sont de plus en plus nombreux à travailler et les employeurs sont plus nombreux à chercher de la main-d’œuvre en cette ère de pénurie.

« Les jeunes travaillent de plus en plus, souvent au détriment de leurs études. Les employeurs, avec la pénurie de main-d’œuvre, ça peut avoir un impact, ils engagent peut-être plus d’étudiants et leur donne plus d’heures, mais des fois ce n’est pas bon non plus pour l’étudiant», a indiqué Stéphanie Sénéchal, agente de concertation COSMOSS Kamouraska.

À titre d’exemple, les employeurs qui font travailler les jeunes pas plus de 20 heures, qui respectent les périodes d’examens en allégeant leurs heures ou qui s’informent de leurs réussites scolaires pourraient y figurer. L’étudiant pourrait gagner un chèque-cadeau de 100 $ selon un tirage au hasard et l’employeur recevra le titre d’Employeur engagé pour la réussite éducative, une belle reconnaissance sociale, et par la bande, une belle publicité.

Un comité de sélection évaluera les propositions selon différents critères, mais pas seulement sur le nombre de mentions, puisque les plus petites entreprises seraient défavorisées.

Il suffit de se rendre sur le Facebook COSMOSS Kamouraska et remplir un court formulaire.