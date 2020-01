Photo : Courtoisie.

L’année 2019 aura permis de réaliser une autre excellente saison au Café du Bon Dieu, petit café de village exploité pendant la saison estivale et logé dans le presbytère patrimonial de Saint-Roch-des-Aulnaies. Pour sa 14e saison d’existence, l’achalandage composé autant de touristes que par la population locale était encore une fois au rendez-vous, ce qui a permis au café de dégager un bénéfice substantiel.

C’est ce qui ressort du bilan qui a été présenté par ses administrateurs dans le cadre de la soirée publique d’information qui s’est tenue au presbytère le 7 décembre dernier. Entreprise d’économie sociale, le Café du Bon Dieu a aussi pu remettre à la Fabrique de Saint-Roch à cette occasion un montant de 5 000 $ destiné à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine paroissial. Avec cette contribution, cela porte à un total de plus de 32 000 $ l’ensemble des montants remis à la paroisse depuis 2009 pour l’entretien et la restauration d’éléments architecturaux du presbytère.

Rappelons que le Café du Bon Dieu a débuté ses opérations à l’été 2006 et qu’il offre chaque belle saison depuis, sept jours par semaine, un service de café-terrasse de qualité dans le vieux presbytère historique et patrimonial de Saint-Roch-des-Aulnaies (1885). Bon an mal an, il crée l’équivalent de quatre emplois saisonniers et parvient à dégager des surplus d’opérations.

Le Café du Bon Dieu a été mis en place afin d’éviter d’en arriver un jour où la Fabrique pourrait se voir dans l’obligation de liquider des actifs pour couvrir des dépenses relatives à l’entretien de ses immeubles. Une manière de conserver à usage collectif, ce patrimoine également collectif.