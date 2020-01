Je tiens à mon hôpital, je soutiens ma Fondation

Le Dr Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration de la Fondation, et Maryse Pelletier, directrice générale. Photo : Courtoisie.

Voici l’occasion venue pour toute la population et les entreprises du Kamouraska et de ses environs de poser un geste significatif en guise de soutien à son hôpital, en devenant membre de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière.

Chaque année, la Fondation cherche à renouveler son membership afin de poursuivre sa mission qui est de contribuer au maintien et au développement de la qualité des services de santé et des services sociaux par l’acquisition d’instruments spécialisés et d’équipements à la fine pointe de la technologie pour l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, les CHSLD et les CLSC du territoire de la MRC de Kamouraska.

« L’an passé, grâce à la campagne des membres, un ensemble d’équipements pour le bloc opératoire de l’Hôpital a été acheté au coût total de 7 300 $ », mentionne le Dr Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration de la Fondation.

Pour devenir membre, vous pouvez vous procurer un formulaire sur le site web de la Fondation à fondationhndf.ca ou encore en téléphonant au bureau : 418 856-7000 poste 7395.