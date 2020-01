Kevin St-Onge plaide non coupable

Photo : Archives Le Placoteux.

Faisant face à près de 30 chefs d’accusation à caractère sexuel contre des mineurs, Kevin St-Onge a plaidé non coupable aux récentes infractions qui se sont ajoutées à la liste des accusations.

En effet, lundi, au Palais de justice de Rivière-du-Loup, Kevin St-Onge a été accusé de nouveaux chefs, soit de leurre, selon nos collègues de CIEL-FM.

St-Onge, 20 ans, fait face à des accusations d’attouchement sexuel, exhibitionnisme et agression sexuelle. Il aurait commis ces gestes entre janvier 2018 et octobre 2019 sur six victimes présumées qui étaient âgées de 14 à 17 ans.

Il retournera devant le juge le 23 mars.