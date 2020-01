Photo : Courtoisie.

La parade des berlots mettra ses plus beaux atours le dimanche 9 février prochain pour sa 41e randonnée dans le village de l’Islet, le long de la route 132.

Vers 9 h 45, chaudement vêtus, les paroissiens et visiteurs sont invités à regarder passer les charretiers et leurs chevaux bien attelés à partir du 424-434 des Pionniers est, jusqu’à l’arrivée à l’église Notre-Dame-de-Bonsecours vers 10 h 15.

Dans une ambiance festive et qui veut témoigner de cette belle tradition, le stationnement de l’église devient le lieu de rassemblement des familles qui pourront profiter de ce moment magique de l’hiver, où quelques charretiers vous offriront d’embarquer dans les carrioles pour se promener dans les champs environnants.

Pendant ce temps, ou après la balade, ceux qui voudront entrer à l’intérieur de l’église, la mémorable criée des âmes vous permettra de vivre selon la tradition un encan aux saveurs locales au profit de la fabrique Notre-Dame-de-Bonsecours.

Rendre possible cette activité pour une 41e année est tout un défi, mais relevé grâce aux bénévoles qui travaillent avec la Corporation des arts et de la culture de L’Islet et aux charretiers qui acceptent de poursuivre l’activité et qui croient en la transmission de cette tradition.