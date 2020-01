Le chef Pascal Androdias retourne aux sources

Pascal Androdias. Photo : Courtoisie.

La propriétaire de l’Auberge des Glacis Nancy Lemieux annonce la nomination du Lyonnais d’origine Pascal Androdias, un chef d’envergure sur qui elle va pouvoir s’appuyer pour maintenir la réputation culinaire de l’établissement.

Pascal Androdias est arrivé au Québec en 1993, lorsque Micheline Sibuet et Pierre Watters ont acquis l’Auberge des Glacis. Ces derniers ont fait appel à lui afin qu’il vienne leur donner un coup de pouce en cuisine. Après son passage à l’Auberge des Glacis, en 1993, il a été Chef de l’Auberge La Paysanne de L’Islet-sur-Mer pendant six ans. Par la suite, il a œuvré pendant plusieurs années au sein des établissements de la famille Cyr, notamment comme Chef de l’Auberge du Faubourg de Saint-Jean-Port-Joli, puis du Manoir des Érables de Montmagny.

Au cours des dix dernières années, il était copropriétaire du Bistro OK de Saint-Jean-Port-Joli et a participé à l’essor remarquable de ce restaurant situé en dessous de la populaire microbrasserie Ras l’Bock. Pascal Androdias a quitté le Bistro OK en décembre et se sent maintenant prêt à relever un nouveau défi.

Avec un cuisinier polyvalent comme Pascal Androdias, l’aubergiste Nancy Lemieux pourra offrir un menu différent chaque soir, selon les produits disponibles, la saison et, surtout, l’inspiration du Chef. Au-delà du repas du soir, Nancy Lemieux et ses deux filles Audrey Jade et Florence pourront réaliser un projet qu’elles caressent depuis quelques années : devenir Buvette du terroir.