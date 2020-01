Le Club Sportif Appalaches s’est relevé rapidement de l’incendie de ses équipements

Photo : Courtoisie.

Grâce au travail de bénévoles et aux soutiens d’organisations et d’entreprises, le Club Sportif Appalaches de L’Islet s’est relevé rapidement de l’incendie accidentel qui a détruit son garage et une grande partie de ses équipements de traçage.

Le 2 janvier, tout est parti en fumée. Deux traceurs d’une valeur de 40 000 $ et 10 000 $ ont été incendiés. Les biens étaient assurés, heureusement, mais il fallait trouver des solutions rapidement.

« Ça fait plaisir de voir que nos bénévoles ont libéré beaucoup de temps pour nous. Des bénévoles retraités sont revenus pour nous aider », a dit Arnaud Maurice, président du Club sportif Appalaches.

Ils ont entrepris des recherches et ont évalué de nouveaux équipements. Ils ont choisi une surfaceuse de 2015, trouvée dans un club de motoneige près d’Ottawa. L’équipement est plus compact et devra être adapté contrairement au précédent, mais il est plus récent et peut être utilisé l’été.

Parallèlement à cela, « des bénévoles ont travaillé “à l’ancienne” pour préparer les pistes. Le club est déjà en mesure d’offrir 80 % de son réseau aux skieurs », ajoute M. Maurice.

Le club reconstruira par ailleurs un garage cet été, dans un format qui reste à déterminer.

Depuis les récentes chutes de neige, les skieurs et raquetteurs sont de retour et peuvent profiter de l’hiver dans les 50 km de ski et les 20 km de raquette. L’école de ski compte 40 jeunes cette année, à laquelle s’ajoute maintenant le Corps des cadets qui utilise les infrastructures pour s’entraîner au biathlon.