Le CPA Saint-Pascal en compétition à Rimouski

Anne Sophie Fournier, Sélina Fournier, Lousia Yu et Kelly-Ann Massé. Photo : Courtoisie.

Les 4 et 5 janvier derniers se tenait à Rimouski la compétition de patinage artistique La Classique Jocelyne Blier. Quatre patineuses du club de Saint-Pascal y prenaient part.

Dans les catégories Star, Lousia Yu termine 3e dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans, Sélina Fournier de son côté prend le 6e rang avec les Star 5 plus de 13 ans. En Star 8, Anne Sophie Fournier monte sur la plus haute marche du podium et remporte l’or. Dans les catégories de niveau Compétition, Kelly-Ann Massé s’est hissée en 3e place dans la catégorie Sans-limites moins de 10 ans.