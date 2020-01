Le CPA St-Pascal fait belle figure à Amqui

Anne Sophie Fournier, Kelly-Ann Massé, Sara-Jane Plourde, Lousia Yu, Alexandra Lajoie, Delphine Pelletier et Mariane Moreau. Absentes : Carolane Richard, Louisa Yu, Kim Lebrun et Élodie Richard. Photo : Courtoisie.

Les 18 et 19 janvier derniers se tenait à Amqui la finale régionale STAR Michel Proulx et Les Jeux du Québec Régionaux en Patinage artistique.

Dans les catégories compétition, Mariane Moreau termine en 4e position dans la catégorie Sans Limite moins de 9 ans et parmi les Sans Limite moins de 10 ans, Kelly-Ann Massé prend également le 4e rang.

Dans la catégorie STAR 2, Louisa Yu revient avec un ruban bronze. Trois patineuses patinaient au niveau STAR 3, Alexandra Lajoie, Kim Lebrun et Delphine Pelletier, elles ont toutes obtenu un ruban argent. STAR 4 moins de 10 ans, Carolane Richard monte sur la plus haute marche du podium et obtient la médaille d’or. Dans la catégorie STAR 5 moins de 13 ans, Louisa Yu prend le 8e rang, tandis que Sara-Jane Plourde et Élodie Richard terminent respectivement à la 19e et 21e place. Enfin, dans la catégorie STAR 8, Anne Sophie Fournier revient avec une médaille d’or à son cou.

De plus, Mariane et Anne Sophie se qualifient pour les Championnats de Patinage STAR/Michel Proulx 2020 qui se tiendront à Lévis en mars prochain.