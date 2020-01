Le Haut-Pays de Kamouraska convoqué aux audiences du CRTC

Les Municipalités du Haut-Pays de Kamouraska, avec à leur tête Mont-Carmel, participeront aux audiences publiques du CRTC qui débuteront le 18 février prochain à Gatineau. Ces audiences ont pour but de faire un examen des services sans fil mobiles au pays.

La Municipalité de Mont-Carmel, appuyée par ses voisines du Haut-Pays, avait déposé un mémoire à ce sujet en 2019. Celui-ci avait été préparé par M. Lucien Dionne, conseiller municipal à Mont-Carmel.

« Quand on a déposé notre mémoire, on a demandé d’aller en audience, car on se disait que ça valait la peine », mentionne M. Dionne, qui ajoute que leur exposé devra s’en tenir aux éléments qui y étaient rapportés.