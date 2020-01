L’École Cybersécurité de passage au Cégep de La Pocatière

Photo : Courtoisie.

Du 13 au 17 janvier derniers, le Cégep de La Pocatière a eu la chance de recevoir la 4e édition de l’École Cybersécurité à titre de partenaire de celle-ci. Cette semaine de formation intensive portant sur les enjeux les plus importants en sécurité de données s’adressait aux étudiants de Techniques de l’informatique.

La formule sur 5 jours, offerte par des professionnels reconnus, présente du contenu théorique, des ateliers « hands-on » et des présentations sur les métiers en sécurité. Les étudiants qui passent l’examen final reçoivent une attestation de réussite.

EXTRA Formation, la formation continue du Cégep de La Pocatière, a mis au cœur de ses formations la cybersécurité, et ce, depuis 2014. Elle offre d’ailleurs des formations et des services aux entreprises sur le sujet en partenariat avec IT-OPSLINK (spécialisée dans la formation en cybersécurité des chefs d’entreprises et d’organismes publics), le Groupe Cyberswat (entreprise québécoise leader dans le domaine) et avec la collaboration de la SADC du Kamouraska.