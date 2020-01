Les semences arrivent en ville

Comité organisateur : Maude Rochette, Michael Redmond, Freyncheyska St-Germain, Katleen Aubry, Raphaël Rïoux, Émélie Lapierre et Bruno Jacob. Photo : Courtoisie.

Le comité organisateur de la Fête des semences de La Pocatière offrira aux visiteurs une riche programmation, lors de cette première édition.

Cet évènement se tiendra le dimanche 2 février dans le hall d’entrée de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), Campus de La Pocatière, de 10 h 30 à 15 h 30.

Lors de cette fête, les visiteurs pourront faire l’acquisition de semences auprès de six producteurs locaux qui offriront des variétés de plantes adaptées au climat québécois. Cinq entreprises viendront compléter l’offre en produits horticoles reliés à l’horticulture.

Il sera également possible d’aller à la rencontre de groupes-citoyens, d’associations et de comités qui œuvrent en agriculture urbaine, en sensibilisation environnementale et en formation horticole. Les visiteurs pourront également participer à un échange de semences avec d’autres mordus du monde végétal.

Aussi, l’exposition de l’artiste Fernande Forest, Curiosités potagères, du caché à l’exubérance (Volet 1), sera présentée lors de l’évènement. Grâce aux technologies numériques de l’image, Mme Forest cherche à actualiser la représentation du monde végétal en le magnifiant et le poétisant, particulièrement sur les graines issues de variétés anciennes et qui constituent la biodiversité domestique d’aujourd’hui.

Enfin, une série de quatre conférences gratuites ainsi que le lancement officiel du Collectif en agriculture urbaine occuperont les visiteurs du début jusqu’à la fin de cette Fête des semences.

Pour toute question concernant cet évènement, communiquez avec le Jardin Floral de La Pocatière au 418 856-1110 poste 1147, ou rendez-vous sur la page Facebook de l’évènement : Fête des semences de La Pocatière.