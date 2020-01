LHCS Coors Light : Quatre matchs pour nos équipes locales

Mise au jeu officielle du match entre les Seigneurs de La Pocatière et le Fondations B.A. de Trois-Pistoles. Photo : Facebook Les Seigneurs de La Pocatière.

Quatre matchs impliquant les équipes de Kamouraska-L’Islet ont eu lieu la fin de semaine dernière dans la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light. Une de ces parties opposait le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli et l’Impérial de Saint-Pascal.

Concernant ce match disputé au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, les spectateurs ont assisté à une lutte serrée entre le Pavage Jirico et l’Impérial. Les troupes de Saint-Jean-Port-Joli l’ont finalement emporté par la marque de 5-3.

Le lendemain, l’Impérial accueillait le Décor Mercier au Centre sportif. Montmagny a fait un gain sans équivoque de 7-3 face à Saint-Pascal qui subissait un deuxième revers en moins de 24 heures.

Le soir même, le Pavage Jirico a donné du fil à retordre au Fondations B.A. à l’aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles. Les meneurs de la section Est s’en sont tout de même tirés avec un gain de 3-2 face à Saint-Jean-Port-Joli. Précisons que la veille, Trois-Pistoles n’a pas été en mesure de battre les Seigneurs de La Pocatière au Centre Bombardier, les locaux remportant la rencontre avec un pointage de 5-2.

Classement

Trois-Pistoles demeure toujours en tête du classement de la section Est avec 28 points en 19 parties, sept de plus que Montmagny. La Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli suivent respectivement avec 20 et 19 points. Saint-Pascal ferme la marche avec 12 points en 18 matchs.