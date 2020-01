LHCS Coors Light : Samuel Sirois fait briller le Pavage Jirico

Photo : Facebook Les Seigneurs de La Pocatière.

Le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli doit une fière chandelle à son gardien de but Samuel Sirois qui a arrêté 45 des 46 tirs dirigés contre lui, vendredi dernier à domicile, lors d’un match opposant la formation aux Seigneurs de La Pocatière. Il a ainsi mené les siens vers une victoire de 3 à 1 sur leurs proches rivaux.

Louis-Charles Hallé a ouvert la marque pour les locaux à 14:55 de la première période et Maxime Couturier a égalé la marque en fin de deuxième (17:36) pour les visiteurs, ce qui laissait entrevoir une excellente troisième période qui a été serrée jusqu’à la toute fin. Philippe Pelletier, avec son 10e but de la saison, a donné les devants 2-1 aux Seigneurs alors qu’il restait un peu moins de deux minutes à jouer et Maxime Couturier a confirmé ce gain en marquant dans un filet désert à 19:46.

Classement

Aucun changement n’est survenu dans le classement de la section Est, si ce n’est que les Seigneurs de La Pocatière se retrouvent à seulement un point de la 2e place occupée par le Décor Mercier de Montmagny. Les deux équipes ont respectivement 18 et 19 points contre 26 pour Trois-Pistoles, qui est toujours en tête.