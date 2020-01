Photo : Stéphanie Gendron.

Pour une 7e année, le Centre d’art de Kamouraska amène les tout-petits du Kamouraska de 7 ans et moins à découvrir la culture en les visitant dans leurs écoles. Des artistes viennent y montrer leurs professions dans le cadre d’ateliers ludiques. Les jeunes participent aussi à une création qui fera d’ailleurs l’objet d’une exposition au Centre d’art.

Lors du passage du Placoteux à l’école primaire de Kamouraska le 22 janvier, une dizaine de jeunes de 1re, 2e et 3e années ont pu assister à un spectacle avec les artistes des arts de la scène Ariane Fortin Gilbert (studio Somance) et Loïc Breuzin (Troupe Cent Mille Lieux). Ceux-ci ont mis la table sur la thématique du jour, en se faisant face comme si le personnage voyait son reflet dans un miroir. Peu à peu, le reflet se distingue du personnage. Puis, les deux analysent et observent leurs différences physiques, avant de faire rire les petits en utilisant des loupes pour modifier leurs visages.

Les enfants avaient ensuite comme travail de faire leur autoportrait, à l’aide d’une boîte dans laquelle se trouvait un miroir et sur laquelle s’appliquait un plexiglas, pour qu’ils puissent dessiner leurs visages, à leur goût. Cheveux roses, traits d’animaux, yeux de différentes couleurs, les enfants ont pu développer leur côté artistique et s’observer pour constater à quel point ils étaient uniques.

Caroline Bolieu, photographe, qui menait l’atelier, les a ensuite pris en photos avec leur image dans le but de présenter le résultat lors de l’exposition finale.

Comme le soulignait leur enseignante, les enfants adorent participer aux ateliers du Centre d’art. Les jeunes se souvenaient d’ailleurs des noms des artistes et des raisons qui les amenaient dans leur petite bibliothèque, soit aiguiser leur sens artistique. Par le biais de rencontres avec des artistes et des travailleurs culturels du Kamouraska, chaque enfant découvre ainsi différentes disciplines artistiques et prend part au processus créatif d’œuvres.

Les artistes se déplaceront jusqu’à la fin mars dans plusieurs CPE et écoles. L’équipe de l’édition 2020 est composée de différents artistes et travailleurs culturels du Kamouraska. Outre les trois nommés ci-haut ainsi que la codirectrice du Centre d’art Ève Simard, notons également Marie Pierre Daigle, artiste du textile et du verre, directrice de Métiers d’art Bas-Saint-Laurent et Josée Bourgoin, sculpteure et tourneuse sur bois, propriétaire de Vitalis.