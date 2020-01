Nouveau site web pour Projektion 16-35

Photo : Courtoisie.

Projektion 16-35 lance un nouveau site web, mieux adapté aux besoins de sa clientèle et de ses partenaires.

Le site projektion16-35.ca propose une signature visuelle repensée ainsi qu’un design épuré et adaptatif, peu importe l’appareil utilisé. Le site de Projektion 16-35 se veut une vitrine pour l’ensemble des services en persévérance scolaire, en recherche d’emploi, en développement de projets, en détermination d’un projet de vie et en établissement au Kamouraska. Il sert à la fois de moyen de diffusion d’informations et de référence pour ses services. Le nouveau site comprend également un calendrier des événements. Cette nouvelle fonctionnalité permet de regrouper au même endroit les activités proposées par tous les services de Projektion 16-35.

La création du site web a été réalisée par François Coulombe, artisan du web, et la direction artistique par Cathy Lemieux de Signé Cathy Design.