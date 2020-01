Nouvelles mises en vente : Fred Pellerin et Loud

Loud. Photo : Courtoisie.

Pour débuter la nouvelle année en force, deux mises en vente de choix avec la supplémentaire de Fred Pellerin et le premier passage du rappeur Loud à Montmagny.

Après avoir fait salle comble deux fois plutôt qu’une l’année dernière avec son spectacle « Un village en trois dés », le conteur préféré des Québécois revient en supplémentaire le jeudi 24 septembre 20 h à la salle Edwin-Bélanger pour parler de la naissance même de son cher village de Saint-Élie-­de-­Caxton. On y retrouve la faune légendaire préservée : Méo le barbier décoiffeur, Toussaint le marchand généreux, Lurette la belle, et d’autres encore.

Loud pour une première fois

Après avoir parcouru le Québec et l’Europe avec sa tournée à succès « Une année record », Loud est de retour sur les scènes de la belle province avec son plus important spectacle en salle à ce jour, avec un arrêt à Mon9tmagny le samedi 7 novembre 20 h à la salle Edwin-Bélanger, soit le premier passage du rappeur de réputation internationale.

Inspiré de sa grande production qui lui aura permis de performer — deux fois plutôt qu’une – devant un Centre Bell plein à craquer, Loud s’apprête à parcourir le Québec à l’automne 2020 avec un tout nouveau spectacle à grand déploiement. Puisant dans le catalogue de ses trois projets (New Phone EP, Une année record et Tout ça pour ça), Loud présente un spectacle où mise en scène, effets vidéo et lumières nous transporteront dans l’univers unique du récipiendaire du Félix de l’Interprète masculin de l’année au Gala de l’ADISQ 2019.

Les membres pourront acheter leurs billets d’ici le 13 janvier. L’admission générale se fera quant à elle à compter du mardi 14 janvier dès minuit en ligne au www.adls.ca, dès 9h au bureau des Arts de la scène, par téléphone au 1 866 641-5799 et chez Jean Coutu Montmagny.