Pier-Alexandre Hudon vice-champion canadien

Photo : Patinage Canada.

Le couple composé de Gabrielle Levesque et Pier-Alexandre Hudon, originaire de Saint-Roch-des-Aulnaies et membre du club de patinage artistique de La Pocatière, a pris le second rang au terme de leurs deux programmes de patinage aux championnats nationaux « Junior. »

Le patineur artistique s’est dit satisfait du résultat. « Notre objectif était d’améliorer notre résultat de l’année dernière et c’est réussi. On voulait aussi briser la barre des 140 points au combiné et nous l’avons atteint », a indiqué Pier-Alexandre Hudon.

Celui-ci a ajouté que son couple était bien préparé pour la compétition. « On a réussi à montrer une belle amélioration depuis notre dernière compétition », a-t-il ajouté. La saison du couple est terminée.

« On va maintenant se préparer à faire la transition chez les “sénior” pour l’an prochain », a conclu le patineur.

Mentionnons qu’Alexandre Simard, également du CPA La Pocatière, et sa partenaire Esther Fenbeirg terminent sixièmes.