Première au Bas-Saint-Laurent : Une maison d’hébergement pour les hommes en situations difficiles

Serge Bélanger de Trajectoires Hommes du KRTB. Photo : Stéphanie Gendron.

Le KRTB aura la première maison d’hébergement et de soutien pour les pères et les hommes de la région, « Un toit pour nous ». Elle prendra place à Rivière-du-Loup, lieu central du Kamouraska—Rivière-du-Loup—Témiscouata—Les Basques.

Trajectoire Hommes du KRTB a rencontré environ 200 hommes qui avaient besoin d’aide dans la dernière année. De ce nombre, au moins une trentaine aurait eu besoin d’hébergement. Souvent, en situation de crise, ces hommes se retrouvent chez des proches, au motel ou chez leurs parents. « Ce n’est pas évident, à 45 ans par exemple, de se retrouver chez ses parents. Mais quand tu n’as pas le choix… », résume Serge Bélanger de Trajectoire Hommes.

Juste au Kamouraska, 45 demandes d’aide ont été acheminées durant une année. Ces statistiques sont à la hausse cet automne, selon M. Bélanger.

Le projet évalué à plus de 900 000 $ comprendrait des bureaux pour Trajectoires Hommes et le Centre de prévention suicide, ainsi que des appartements et studios indépendants pour cinq hommes. Ils bénéficieront d’un toit pendant un temps d’arrêt pour reprendre le contrôle de leur vie. Ils seront accompagnés et soutenus dans le maintien du lien parental avec leur enfant ou dans leurs activités comme leurs emplois ou leurs études. Ce n’est toutefois pas un centre de crise ni un service 24/7, précisons-le.

Trajectoire Hommes et le Centre de prévention suicide KRTB s’associent, soutenu par un comité de mise en place du projet. L’idée mijote depuis dix ans.

« Chaque organisation conserve sa mission. On bonifie l’aide aux hommes. Ce projet permettra de diminuer la réticence des hommes à demander de l’aide », estime Louis-Étienne Vigneault-Cadrin, président du conseil d’administration de Trajectoire Hommes.

Qui plus est, les récentes statistiques de cas de suicides au Québec et en région démontrent que ce souvent plus souvent les hommes qui passent à l’acte.

Le bâtiment n’est ni choisi ni acheté, mais en recherche. Une campagne de financement populaire vient d’être lancée pour amasser 250 000 $.

La coprésidence d’honneur a été confiée au couple composé de David Falardeau et Alex Ann Simard Villeneuve, qui n’ont pas hésité longtemps avant d’accepter l’offre. « Heureusement ça voit le jour, malheureusement ça va être plein », a dit David Falardeau, ajoutant qu’il, tout comme sa conjointe, se considérait comme privilégié, mais souhaitait offrir son aide à cette cause. Le couple ne se limitera pas à une campagne de financement conventionnelle et entend solliciter l’aide de 12 hommes, personnalités publiques, qui contribueront aussi financièrement. Guillaume Lavoie, directeur de l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup a été la première personne à confirmer sa participation ainsi qu’un don de 2000 $. Il offre aussi l’hôtel en guise d’espace pour tenir des événements en lien avec la campagne. Spontanément, le député de Rivière-du-Loup—Témiscouata Denis Tardif a annoncé qu’il affecterait 2000 $ de son budget discrétionnaire pour ce projet. Le reste du financement proviendra des organismes et de subventions.

La campagne de financement est lancée, jusqu’à l’été. On espère que le projet verra le jour en décembre 2020.