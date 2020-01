Projet de recherche pour la culture de baies de genévrier

Biopterre fait de la recherche pour évaluer la faisabilité de cultiver dans la région des baies de genévrier, cet aromate du terroir québécois utilisé dans la confection du gin.

Les baies poussent en milieu naturel, sur le bord du fleuve entre autres, mais les sites sont difficiles d’accès, la productivité est moindre et la récolte difficile. La demande est en hausse, compte tenu de l’augmentation du nombre de microdistilleries au Québec, et les fabricants doivent actuellement importer les baies de genévrier des Balkans. Cultiver ces baies au Québec, encore mieux au Bas-Saint-Laurent, pourrait être une avenue intéressante. Biopterre de La Pocatière travaille à développer cette filière.

La phase 1 est complétée, elle qui consistait à identifier les massifs de production naturelle dans le Bas-Saint-Laurent et initier des techniques de bouturage, entre autres.

La phase 2, soit la mise en culture dans les huit MRC de la région, est en démarrage.

« On va avoir huit vergers expérimentaux. On est en train de faire la sélection des huit producteurs qui vont participer au projet. Suite à cela, on va commencer le travail dès le printemps. Il faut identifier les sites sur le terrain, la meilleure sélection de champs, la caractérisation des sites, le travail des sols, etc. », a indiqué Maxim Tardif, codirecteur innovation et transfert de technologies chez Biopterre.