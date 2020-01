Reconnaissance des pompiers volontaires

Les récipiendaires. Photo : Courtoisie.

Le Service intermunicipal de sécurité incendie (SISI) de la Ville de Saint-Pascal a souligné le travail de nombreux pompiers lors d’une soirée reconnaissance le 22 janvier dernier.

Cette soirée spéciale permet de faire la remise officielle de médailles et de diplômes pour les pompiers ayant acquis de nouvelles connaissances en cours d’année et également souligner les années de service. « J’ai la chance d’avoir une équipe fantastique. Ce métier demande beaucoup de sacrifices pour eux et leur famille. Je crois qu’il est primordial de souligner les efforts de chacun », dit Éric Lévesque, directeur du SISI.

La première partie de la soirée était consacrée à la remise des diplômes obtenus par des pompiers ayant réussi des formations.

En deuxième partie, ce fut le tour de pompiers ayant cumulé 20 et 30 années de service au sein de la brigade. Le SISI et la Ville de Saint-Pascal tiennent à féliciter MM. Dominic Moreau, Éric Chouinard, Frédéric Laplante et Frédéric Lizotte pour leurs 20 ans de service, M. Stéphane Dionne pour ses 30 ans de service. De plus, la Ville de Saint-Pascal a tenu à souligner les 10 années comme Chef de la Brigade Incendie du Service intermunicipal de monsieur Éric Lévesque.

Rappelons que le SISI de la Ville de Saint-Pascal est composé de 39 pompiers répartis sur les territoires de Saint-Pascal, Saint-Bruno, Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint‑Germain et Sainte-Hélène.