Record d’équipes inscrites au prochain Tournoi Pascot

Le président Alexandre Laflamme entouré des mascottes du Tournoi Pascot. Photo : Maxime Paradis.

Après avoir vécu une véritable renaissance l’an dernier, « Pascot poursuit sur sa lancée », thème choisi pour qualifier la 42e édition du tournoi qui se déroulera du 16 au 19 janvier prochains. De l’avis des organisateurs, c’est un nombre record d’équipes qui participeront cette année au tournoi.

Avec 27 clubs inscrits en vue de cette prochaine édition, jamais le Tournoi Pascot n’a accueilli autant d’équipes depuis sa création. Ce succès est dû à la réorientation de l’événement qui s’adresse désormais aux équipes de hockey scolaire, une niche encore peu exploitée dans le circuit des tournois au Québec, entre autres dans l’est de la province.

Ces 27 équipes sont issues du Réseau du Sport Étudiant du Québec et proviennent des quatre coins de la province. L’an dernier, ce nouveau créneau avait permis à Pascot de renouer avec les beaux jours en accueillant 23 équipes, alors que l’année précédente, le tournoi célébrait son 40e anniversaire sous le respirateur artificiel avec seulement neuf équipes participantes de calibre midget.

« Maintenant, on a la responsabilité de faire vivre une expérience unique aux équipes si on veut continuer à se démarquer lorsque d’autres tournois commenceront à s’intéresser, eux aussi, aux équipes de hockey scolaire », explique Éric Lemelin, ancien président et membre du comité organisateur.

Il ajoutait par le fait même qu’à 27 équipes, Pascot approche de sa pleine capacité. Près d’une dizaine ont même été refusées cette année. Au-delà de 30 équipes, l’organisation craint que la logistique plus compliquée que cela occasionnerait ne vienne miner « l’expérience Pascot », alors que le nombre de bénévoles au sein de l’organisation, lui, n’a pas augmenté.

56 parties

Question de répondre à ce nouvel engouement, 19 matchs prévus à l’horaire seront disputés au Centre Bombardier de La Pocatière. Saint-Pascal conserve tout de même la plus grosse part des affrontements avec 37 parties prévues au Centre sportif, dont le match d’ouverture officielle à 20 h 15 qui opposera les Voisins du Kamouraska au Bleu et Blanc de Matane dans la catégorie juvénile Pool A.

« On croit pouvoir accueillir une assistance d’au moins 300 personnes le vendredi soir avec ce match-là et le précédent qui opposera les Voisins Cadet au Collège Jean-de-Brébeuf à 19 h », indique Alexandre Laflamme, président de la 42e édition.

L’an dernier, les matchs d’ouverture qui mettaient en vedette également les Voisins du Kamouraska avaient permis de rejoindre une assistance de 200 personnes, créant une ambiance incomparable que les organisateurs espèrent voir se reproduire cette année. Un joueur d’orgue, l’enseignant en musique de l’école secondaire Chanoine-Beaudet Jean Maurais, a d’ailleurs été embauché afin d’habiller musicalement les intermèdes de quelques classiques qu’on entendait jadis dans les arénas lors des matchs de hockey.

Retombées

Annuellement, les profits enregistrés lors de la tenue du Tournoi Pascot sont remis à l’Association du hockey mineur du Kamouraska. L’an dernier, ce sont 8000 $ que les organisateurs ont versés. En 41 ans, un total d’un peu plus de 346 000 $ a été remis à l’Association.

Pour connaître l’horaire des matchs et les coûts d’entrée, rendez-vous sur la page Facebook Tournoi provincial de hockey Pascot.