Retour aux années 90 avec Zébulon

Photo : Facebook Zébulon.

Les « adulescents » nostalgiques des années 90 en auront pour leur argent lors de la 25eFête d’hiver prévue du 6 au 9 février à Saint-Jean-Port-Joli. Sébastien Plante, ancien chanteur du groupe Les Respectables, et Zébulon, groupe connu entre autres pour ses succès Marie-Louiseet Les femmes préfèrent les ginos,se produiront à La Vigie le vendredi 7 février.

Zébulon a connu son heure de gloire au milieu des années 90 avec un premier album éponyme paru en 1994 et un second, L’œil du Zig, sorti en 1996. Le groupe naviguait à l’époque aisément entre le rock, le reggae, le ska et le folk.

« C’était une époque plus facile pour les bands québécois après une forme de passage à vide dans les années 80. Mais nous, on jouait tous ensemble depuis déjà 10 ans quand on a commencé à avoir du succès. On était tous au début de la trentaine », se rappelle le claviériste du groupe, Yves Marchand.

Une dizaine d’années où les membres du groupe ont développé une chimie propre à eux, tout en entretenant leurs cœurs de « gamins d’école ». Ainsi, lorsque les quatre gars se sont retrouvés à la fin des années 2000, après que certains, dont Yves Marchand et le chanteur Marc Déry, aient goûté aux joies de la carrière solo, cette symbiose était si forte que Zébulon a recommencé de façon toute naturelle, comme si le projet ne s’était jamais arrêté. « On l’a dans les muscles, je crois », poursuit le claviériste.

Depuis quatre ans maintenant, Zébulon tourne à raison de 50 à 60 spectacles par année, sans avoir réellement de nouveau matériel, sinon quatre nouvelles chansons produites pour l’album compilation paru en 2008. Le band semble aussi avoir trouvé une formule qui lui plaît, où les quatre membres sont mis de l’avant. « Je dirais que c’est plus rassembleur et plus convivial », ajoute Yves Marchand.

L’approche est également acoustique, ce qui permet d’offrir le côté festif recherché en festival, mais également celui plus intimiste préférable dans une salle de spectacle. « On est là pour faire une relecture des chansons que les gens veulent entendre et en présenter quelques nouvelles, mais pas trop », mentionne-t-il.

Et pourtant, ce n’est pas à défaut d’en avoir puisque le groupe est actuellement en studio à travailler du nouveau matériel pour un nouvel album prévu au courant de 2021. « C’est intéressant ce qu’on va proposer de nouveau. Comme on ne veut pas se brûler, on garde ça secret pour le moment et on prend soin de ne rien échapper. »

Voyez Zébulon avec le Seb’s Music Shop en première partie le 7 février dès 20 h. Plus de détails sur la page Facebook Fête d’hiver.