Saint-Pacôme envisage d’acheter l’eau de Rivière-Ouelle

Plutôt que de devoir payer une usine de traitement de près de 4 M$, Saint-Pacôme évalue la possibilité d’acheter l’eau traitée de Rivière-Ouelle, qui n’est pas à pleine capacité.

Saint-Pacôme a dû commencer à penser à une solution lorsque le conseil a su que le ministère de l’Environnement revoyait ses normes quant au taux de manganèse dans l’eau. Une fois la norme revue, elle excéderait quatre fois le taux requis. Une eau trop élevée en manganèse tache le linge et noircit les appareils.

« On a eu un choc quand on a su qu’une usine de traitement coûterait 3,4 M$, en plus de 400 000 $ pour éliminer la dureté de l’eau. C’est très coûteux pour 600 résidences qui ont le service », a dit le maire Robert Bérubé.