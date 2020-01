Sept médailles pour l’équipe de judo Élite-Avantis

Photo de gauche en haut : Justin Lizotte et Omar Mazouzi. Photo de gauche en bas : Léonie Anctil. Photo de droite : Jérémy Lévesque, Étienne Martel, Oscar Dufresne et Eugénie Anctil. Photos : Courtoisie.

Le 26 janvier se tenait à Beauport la finale régionale des jeux du Québec, région de la Capitale et Chaudière-Appalaches. L’équipe Élite-Avantis du club Judo-La Pocatière était représentée par huit judokas dans les catégories U-10, U-12, U-14 et U-16. Au terme de cette rencontre, sept jeunes du club de La Pocatière sont revenus avec une médaille au cou, dont trois d’or, trois d’argent et une bronze.

Ainsi les médaillés d’or sont Étienne Martel de La Pocatière chez les moins 33 kg U-12, Oscar Dufresne de Saint-Roch-des-Aulnaies chez les 38 kg et Omar Mazouzi chez les U-14 moins 55 kg. Étienne Martel et Oscar ont remporté tous leurs combats.

Au niveau des médaillés d’argent, on retrouve chez les U-10 Léonie Anctil de Sainte-Louise ainsi que sa sœur Eugénie dans la catégorie U-12 moins 53 kg. Pour sa part, Jérémy Lévesque de La Pocatière s’est sauvé avec la médaille d’argent chez les U-12 moins 40 kg.

La médaille de bronze a été remportée par Justin Lizotte de La Pocatière dans la catégorie U-16 moins 55 kg. Charles Dubé de Saint-Onésime n’a pu atteindre le podium cette fois.

La prochaine sortie de l’équipe Élite-Avantis se fera le premier mars à l’université Laval pour une compétition interzone et championnat régional.