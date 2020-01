Septième année pour « Moi à l’œuvre »

Photo : Courtoisie.

Janvier marquera le retour de la grande aventure pour enfants « Moi à l’œuvre » dans Kamouraska-L’Islet, et ce, pour une septième année consécutive. Ce programme unique d’éducation artistique, produit par le Centre d’art de Kamouraska, sera offert cette année à près de 400 enfants, dans 10 municipalités différentes du Kamouraska, ainsi qu’à Saint-Roch-des-Aulnaies.

Véritable expérience vivante en création, ce programme prend la forme d’une série de trois ateliers mobiles, d’un atelier virtuel et d’une exposition en art actuel conçue pour les enfants. Par le biais de rencontres avec des artistes et des travailleurs culturels du Kamouraska, chaque enfant découvre différentes disciplines artistiques et prend part au processus créatif d’œuvres.

Ce programme vise à offrir aux enfants de 7 ans et moins, grâce aux arts, des outils novateurs pour enrichir leur expérience vivante, interagir avec les autres et comprendre le monde qui les entoure. Spectacles multidisciplinaires, expérimentations créatrices guidées par des artistes et exposition adaptée au jeune public s’amalgament pour offrir une aventure originale et privilégiée aux tout-petits.

L’équipe de l’édition 2020 est composée de six artistes et travailleurs culturels du Kamouraska. Leur engagement, leur créativité, leur ouverture et leur rigueur contribuent essentiellement au succès du programme : Ariane Fortin Gilbert, chorégraphe, interprète et enseignante en danse, copropriétaire du Studio Somance (Kamouraska); Loïc Breuzin, artiste de la scène, prestidigitateur et artiste clownesque, chargé de projet pour la Troupe Cent Mille Lieux (Saint-Pascal); Caroline Bolieu, artiste de la photographie, fondatrice de Bijou Bolieu (Saint-Gabriel-Lalemant); Marie Pierre Daigle, artiste du textile et du verre, directrice de Métiers d’art Bas-Saint-Laurent (Kamouraska); Josée Bourgoin, sculpteure et tourneuse sur bois, propriétaire de Vitalis (Saint-André de Kamouraska); Ève Simard, codirectrice du Centre d’art de Kamouraska, coordonnatrice et animatrice de notre programme « Moi à l’œuvre » au Kamouraska-L’Islet (Mont-Carmel).