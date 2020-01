Soutien financier au transport scolaire pour les activités de plein air

L’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent annonce le lancement d’un nouveau programme pour encourager les élèves du primaire et du secondaire à s’initier à la pratique des activités de plein air.

Le programme vise à faciliter le transport des élèves vers les sites et lieux de pratique du plein air de la région par l’octroi d’une aide financière aux établissements d’enseignement souhaitant réaliser des sorties en plein air. Une partie des frais relatifs au transport des élèves sera ainsi assumée. Ce nouveau programme s’inscrit dans le cadre du projet « L’aventure est entre tes mains », qui propose la pratique d’activités physiques en plein air afin de lutter contre le déficit nature chez les jeunes.

L’initiative vise également à accroître les partenariats entre le milieu de l’éducation et les organisations qui offrent des activités de plein air. Le programme peut rembourser jusqu’à 50 % des coûts de transport pour des sorties en plein air, et ce, jusqu’à concurrence de 250 $ par autobus pour un aller-retour entre l’école et le site de plein air.

Pour plus de détails sur le programme ainsi que sur les activités admissibles : https://urls-bsl.qc.ca/plein-air/soutien-financier.html.