Tournoi Pascot : 600 personnes au match d’ouverture

Mise au jeu lors du match d’ouverture officielle. Photo : Pierre-Luc Rivard.

Les organisateurs du 42e Tournoi provincial de hockey Pascot sont plus qu’heureux du déroulement de cette année. Plus de 600 personnes ont assisté au match d’ouverture qui opposait les Voisins du Kamouraska au Bleu et Blanc de Matane dans la catégorie Juvénile Pool A.

En conférence de presse le 8 janvier dernier, le président de cette année, Alexandre Laflamme, avait souhaité une assistance d’au moins 300 personnes pour ce match inaugural. Le Centre sportif de Saint-Pascal en a accueilli le double.

« L’assistance a été bonne toute la fin de semaine. Il y avait un peu moins de monde le dimanche, mais il faut dire qu’aucune équipe locale ne jouait et que la température n’était pas au rendez-vous non plus », indique le président.

En effet, aucune des équipes locales ne s’est rendue en finale cette année à l’issue des 56 matchs disputés dans le cadre de cette 42e édition, dont 37 se sont tenus au Centre sportif de Saint-Pascal et 19 au Centre Bombardier de La Pocatière. Les vainqueurs chez les Benjamin sont la Polyvalente d’Arviva (Saguenay), les Sphinx de l’Assomption (Terrebonne) chez les Cadet et les Cougars de Cap-Jeunesse (Saint-Jérôme) chez les Juvénile.

« On a vraiment trouvé une recette gagnante pour Pascot avec le hockey scolaire. Les équipes du RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) participent et apprécient le Tournoi. On espère juste que Rivière-du-Loup ne commencera pas à s’intéresser à ce créneau-là pour qu’on puisse conserver notre exclusivité, mais ça nous surprendrait. Leur hockey scolaire n’évolue pas dans le même réseau », rappelle Alexandre Laflamme.

Les profits engendrés par cette 42e édition du Tournoi Pascot seront annoncés sous peu. L’an prochain, ce sera au tour de Jean-Philippe Michaud d’assurer la présidence de l’événement.