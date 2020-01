Trousse de premiers soins : gare à la sollicitation frauduleuse

Photo : Courtoisie.

Les nouveaux propriétaires de Secours RM, une entreprise de la région œuvrant dans le domaine des premiers soins, déplorent les sollicitations erronées provenant d’autres entreprises.

Selon Pierre Bonenfant, copropriétaire avec sa conjointe Kariane Couture de Secours RM situé à Saint-Pacôme, certains clients se seraient fait prendre dans la région du Kamouraska et de la Côte-du-Sud. Des gens auraient payé plus de 100 $ pour des trousses valant en moyenne 49 $. D’autres se seraient fait dire que leurs trousses entières étaient périmées alors que ce n’est pas le cas.

« Oui il y a des dates de péremption sur certains items, mais la trousse n’a pas à être remplacée en entier aux 2 ou 3 ans, par exemple », a dit M. Bonenfant.

Le couple est devenu propriétaire de Secours RM suite au départ à la retraite de M. Raymond Morneau, qui l’avait fondé en 2002. M. Bonenfant était d’ailleurs un client de M. Morneau pour son entreprise en construction. À l’annonce de la retraite de M. Morneau, Pierre Bonenfant a cherché en vain un autre fournisseur dans la région. Il y a alors vu une belle opportunité de prendre la relève de l’entreprise avec sa conjointe, elle-même technicienne ambulancière paramédicale et formatrice en secourisme.

Ils souhaitent que les entreprises soient sensibilisées aux normes à suivre; le contenu minimal que la trousse doit contenir en tout temps, le devoir de vérifier et celui de remplacer le matériel utilisé et périmé. D’ailleurs au Kamouraska et dans la Côte-du-Sud, ils se déplacent pour faire le remplissage et les vérifications nécessaires. Ils ont également de nombreux clients à l’extérieur de la région qui utilisent leur boutique en ligne pour l’achat et le réapprovisionnement de leur trousse de premiers soins. Auparavant, M. Morneau ne faisait pas de sollicitation directement auprès des entreprises, cependant l’équipe de Secours RM a constaté que plusieurs entreprises locales ne sont pas sensibilisées et conformes aux normes, elles pourraient donc être exposées à des infractions pouvant s’élever à plusieurs centaines de dollars.

« Nous offrons divers produits et services, notamment la vente en ligne de trousses de premiers soins et de matériel médical varié, allant du simple pansement aux trousses de premiers soins complètes. Nous proposons aux organismes et entreprises des régions du Kamouraska et de la Côte-du-Sud un service de formation, vérification et de réapprovisionnement des trousses de premiers soins directement sur les lieux de travail. Nous offrons également un service de secourisme évènementiel offert par du personnel qualifié », concluent les nouveaux propriétaires.