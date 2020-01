Un autre moyen de réduire l’accès aux armes à feu

Sur la photo, Daniel Paré du CISSS, Édith St-Hilaire, répondante au dossier prévention du suicide, Pierre Couture, responsable du programme d’éducation à la fédération et Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière. Photo : Courtoisie.

Depuis que le CISSS de Chaudière-Appalaches remet gratuitement des verrous de pontet, un dispositif qui neutralise temporairement une arme à feu, le nombre de suicides par armes à feu a diminué de façon plus marquée qu’ailleurs au Québec.

Alors que depuis 2007 on remettait les verrous lors d’activités de distribution, il sera désormais possible de les remettre gratuitement aux gens qui suivent des cours de maniement d’armes à feu sur le territoire, grâce à une entente avec la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.

« Quand une personne est en situation de crise et utilise ce moyen-là, c’est très létal. Comme c’est un geste impulsif, si l’accès à l’arme à feu contient plusieurs obstacles, comme le verrou de pontet, cela peut permettre de gagner du temps, d’appeler de l’aide, ou que quelqu’un arrive », explique Édith St-Hilaire, répondante du dossier prévention du suicide au CISSS de Chaudière-Appalaches.

La Fédération ajoute donc à son programme d’éducation en sécurité et en conservation de la faune et à sa campagne « Verrouille ton arme » ce nouveau projet de distribution de verrous de pontet. « Dans le cours ils ont déjà du contenu sur comment sécuriser une arme. Ils en parlaient donc déjà et maintenant ils pourront en remettre », ajoute Mme St-Hilaire.

Dans le cadre de ce projet-pilote régional, 210 verrous seront remis lors de cours de maniement d’armes à feu sur le territoire de Chaudière-Appalaches. Sinon, les verrous sont en vente entre autres dans les boutiques de chasse pour environ 10 $.