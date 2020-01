Un meilleur lavage des mains à l’hôpital de La Pocatière

Photo : Unsplash.com.

Selon le bilan 2018-2019 sur le lavage des mains des infirmières et infirmières auxiliaires, médecins et préposés dans les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent, les pratiques se sont améliorées à La Pocatière, qui est l’hôpital du Bas-Saint-Laurent qui a le meilleur taux de conformité pour l’hygiène des mains.

Le taux est passé de 50, 6 % à 76 %, 1 % en haut de l’objectif général que se fixait la région. Toutefois, le taux est de 46,9 % à Amqui et 56,2 % à Rivière-du-Loup. La moyenne pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent est de 55,7 %.

Les observations sont faites tous les trois mois et les résultats sont validés par les infirmières en prévention et contrôle des infections. Rappelons qu’un plan avait été mis en place en janvier 2018 afin d’améliorer les résultats, qui ont par ailleurs tous augmenté. Le plan découlait des faibles résultats de conformités observés au Bas-Saint-Laurent. Pour l’an prochain, on vise d’atteindre la cible de 80 %.

Les observations montrent un taux de 56,2 % pour les infirmières et infirmières auxiliaires, 56,1 % pour les médecins et 54,3 % pour les préposés. Les progressions ont été particulièrement significatives pour les infirmières et infirmières auxiliaires ainsi que les préposés.