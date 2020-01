Une codirection à la CDC ICI Montmagny-L’Islet

Guy Drouin et Claire Jacquelin, les nouveaux codirecteurs, accompagnés de la présidente Angèle Chouinard de la CDC ICI Montmagny-L’Islet. Photo : Courtoisie.

C’est le 21 janvier dernier à Tourville, lors de la rencontre de ses membres, que le conseil d’administration de la CDC ICI Montmagny-L’Islet a confirmé la mise en place d’une codirection en remplacement d’une direction générale.

Mme Claire Jacquelin, à l’emploi de la CDC depuis plus de cinq ans, occupera ce nouveau poste en gestion avec M. Guy Drouin jusque-là directeur général de la Corporation. C’est à la suggestion de ce dernier que le conseil d’administration a pris cette décision administrative innovante pour poursuivre les mandats de la CDC.

Loin du modèle traditionnel de gestion directive, le management d’équipe offre l’opportunité d’une mise en commun des champs d’expertise, des différentes compétences et complémentaires de chacun et de multiplier les perspectives en combinant les forces et les idées.

« Claire Jacquelin est la personne idéale pour mettre en place cette nouvelle codirection. Nos profils sont différents à plusieurs points de vue, mais nous avons la même philosophie de gestion. De plus, cette façon de faire permettra d’assurer une relève pour notre organisme», affirme M. Drouin, maintenant codirecteur.