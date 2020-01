Une délégation du sud de L’Islet se rend au Lac-Saint-Jean pour s’inspirer

Photo : Courtoisie.

Un groupe d’élus et de directeurs généraux des municipalités du sud de L’Islet a visité, en décembre dernier, les MRC de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy, situées au nord du Lac-Saint-Jean, afin de s’inspirer des initiatives réalisées dans cette région.

Durant ce séjour, la délégation a pu en apprendre davantage sur différents projets dont une reconversion d’église en centre multifonctionnel à Saint-Stanislas, une entreprise d’économie sociale de services et un OBNL dont la mission est liée à l’aménagement et à l’environnement.

Le groupe a également rencontré des représentants du Cégep de Saint-Félicien qui propose une offre de formation liée aux produits forestiers ainsi que les représentants d’un centre de formation sur les ressources naturelles qui s’adresse aux entrepreneurs.

Ce court périple de deux jours leur a permis d’en connaître davantage sur des initiatives reliées à la formation, à la mobilisation de communautés, aux stratégies d’attraction de population, à l’aménagement de noyaux villageois et aux partenariats entre municipalités.

« Nous sommes repartis de cette visite avec des idées plein la tête, des exemples de réussite qu’il serait possible d’adapter à notre réalité et qui sont des points de départ intéressants pour réfléchir le développement du sud de notre territoire », de mentionner le préfet de la MRC de L’Islet, M. René Laverdière, maire de Saint-Adalbert et porte-parole du groupe.

Cette visite au Lac-Saint-Jean, une importante région forestière, s’inscrit dans une démarche menée par les sept municipalités du sud de L’Islet afin, d’une part, de développer une stratégie de développement reliée au bois et à la forêt et, d’autre part, explorer les possibilités de partenariats entre elles, dont la mise en commun de services. Effectivement, les municipalités du sud de L’Islet aspirent à développer une signature territoriale autour de la forêt afin d’agir sur l’attraction de nouvelles populations.

« Cette expérience nous a aussi démontré la nécessité de travailler ensemble et conforté notre volonté à entreprendre la démarche engagée par les sept municipalités du sud de L’Islet », d’ajouter M. Laverdière.