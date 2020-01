Une nouvelle propriétaire pour le Resto Pub Le Saint-Pascal

Nathalie Lebel, Stéphanie Pelletier et Patrick Bergeron. Photo : Maxime Paradis.

Le Resto Pub Le Saint-Pascal aura une nouvelle propriétaire dès le 29 janvier. Les propriétaires actuels, Nathalie Lebel et Patrick Bergeron, passent le flambeau à Stéphanie Pelletier, Pascalienne d’origine, qui fait un retour chez elle après quelques années passées à Québec.

La décision n’a pas été facile à prendre pour Nathalie et Patrick, propriétaires de l’établissement depuis près de 15 ans, mais nécessaire.

« Je ne peux plus être sur le plancher, pour des raisons de santé », a confié Patrick Bergeron, visiblement émotif.

Véritable équipe autant dans leur vie personnelle que professionnelle, la couple a donc décidé conjointement qu’il fallait vendre. Ils attendaient tout simplement la bonne offre. « On en a eu quelques-unes, mais celle de Stéphanie, c’était plus qu’une offre d’achat. C’était la meilleure proposition, tout simplement », a poursuivi Nathalie.

La jeune femme qui travaille dans le domaine de la restauration depuis l’âge de 15 ans semble en effet la personne toute désignée pour reprendre le flambeau, elle qui a touché autant à la cuisine, à la plonge qu’au service par le passé. « J’attendais une opportunité comme celle-là pour rentrer chez moi. Mon objectif est d’être très présente sur le plancher, un peu comme Patrick l’a été », avoue-t-elle.

Elle ne prévoit donc pas effectuer de gros changements pour commencer. En fait, Stéphanie s’engage à plutôt poursuivre dans le créneau actuel et de faire évoluer le menu avec le temps. Elle maintient également les huit emplois en place et le nouvel horaire instauré le printemps dernier avec deux journées de fermeture le lundi et le mardi.

Depuis 2005

Ouvert à l’été 2005, le Resto Pub Le Saint-Pascal est avant tout un coup de foudre que Nathalie Lebel et Patrick Bergeron ont eu pour la maison ancestrale qui l’abrite sur le boulevard Hébert. « Notre désir était de redonner une âme à cette maison-là avec un resto-pub au service impeccable et une bouffe sans prétention », résume Patrick.

L’histoire d’amour avec la maison ne s’est jamais démentie depuis pour le couple qui a procédé à des rénovations majeures à trois reprises, sans jamais attaquer complètement son cachet d’origine. L’histoire d’amour s’est ensuite transposée avec la clientèle et leurs employés à qui Nathalie et Patrick attribuent en grande partie le succès de leur établissement. « On les remercie de leur fidélité et de leur grande générosité », ajoute Nathalie Lebel.

Si l’état de santé de Patrick vient aujourd’hui écourter leur aventure, le couple se dit heureux que quelqu’un de Saint-Pascal reprenne aujourd’hui le flambeau. « Ce n’est pas là pour fermer, ça va continuer », promet Stéphanie. « On a insufflé beaucoup d’énergie et d’amour dans le commerce, mais ça nous est toujours revenu. Longue vie au Resto Pub Le Saint-Pascal », conclut Patrick.