Une programmation hivernale pour toute la famille à Saint-Alexandre

Photo : Courtoisie.

Divers organismes de la municipalité se sont associés pour offrir deux journées d’activités en plein air, le 7 et 9 février 2020. La fin de semaine hivernale débute avec un vendredi blanc, organisé par l’Association du développement et du loisir de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Le 7 février, de 18 h à 22 h, tous sont invités à se rendre au Complexe municipal (629, route 289) pour prendre part à divers sports extérieurs. Au programme, on retrouve une disco-patin, de la raquette aux flambeaux, une glissade et du soccer sur neige. Un bar hivernal sera aussi aménagé sur place pour réchauffer les participants avec des breuvages et grignotines pour tous.

Dimanche 9 février, le Comité famille et la Corporation des riverains et amis du lac Morin collabore pour offrir de la pêche en bassin pour les enfants, de la glissade, un jeu gonflable, des feux de camp avec grignotines à griller et de la construction de châteaux de neige. Un dîner hot-dog dans un chapiteau chauffé sera proposé. Ces activités auront lieu de 10 h à 15 h 30, sur le lac Morin, au bout du rang Saint-Adolphe.