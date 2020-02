1 000 sentinelles actives pour prévenir le suicide

Photo : Unsplash.com.

130 nouvelles personnes ont été formées dans la région de Chaudière-Appalaches dans la dernière année. Les sentinelles sont formées pour établir le contact avec une personne en détresse dans leur milieu.

Sans nécessairement avoir de statistiques qui diraient combien de suicides auraient été évités grâce aux sentinelles, on sait que ce type de programme fonctionne. Ces adultes volontaires, 1000 personnes actives dans la région, sont en mesure d’assurer un lien entre une personne en détresse et les ressources d’aide de la région.

« Beaucoup de sentinelles ont été formées en milieu scolaire, par exemple, le personnel, aussi dans les organismes communautaires et les municipalités. On vise beaucoup les milieux de travail. On peut penser particulièrement les milieux où des hommes adultes travaillent », souligne Édith St-Hilaire, répondante du dossier prévention du suicide au CISSS de Chaudière-Appalaches.

La région de la Chaudière-Appalaches s’est enrichie de 130 sentinelles supplémentaires dans la dernière année, portant le nombre de sentinelles actives à un millier. Elles sont dispersées dans toutes les MRC, jouent leur rôle dans leur milieu de travail, leur famille élargie et leur communauté. De plus en plus, des entreprises considèrent important de se doter d’un réseau de sentinelles pour contribuer à la prévention du suicide. Plus il y aura de sentinelles, plus l’impact sur les personnes en détresse sera important.

Pour devenir sentinelle, il suffit de suivre une formation de sept heures, généralement d’une journée ou de deux demi-journées ou deux soirées.

« Ils y apprennent les signes à observer pour déceler une personne en détresse. Ils apprennent et pratiquent à poser les bonnes questions, par exemple », ajoute Mme St-Hilaire. La formation est gratuite.

En 2018, le CISSS a recensé toutes les personnes formées depuis 2009 pour évaluer que près de 1000 d’entre elles étaient actives. Elles sont réparties un peu partout sur le territoire. Ainsi on peut estimer qu’il y a eu un nombre plus élevé de personnes formées, mais pas nécessairement actives. On a formé depuis 2009 dans Montmagny-L’Islet environ 200 personnes.